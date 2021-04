Superlega | i nostri club avrebbero rischiato molte figuracce | ora la Uefa si interroghi e riformi il movimento

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 21 aprile 2021)archiviata in 24 ore? A quanto pare sì, ma lae il vecchio calcio che riescono a far fuori la “novità” hanno l'imperativo di interrogarsi sui motivi per cui quei clu bhanno deciso di ribellarsi, e prendere le contromisure per riformare il. Perché se è vero che i “dodici” hanno pensato in primis alle loro tasche, è anche vero che (per restare in Italia) Juve,Milan e Inter sono iche trainano un sistema logoro che ha bisogno di essere ripensato. E la loro richiesta di più soldi, più attenzione, è legittima. Senza di loro pensate che Dazn avrebbe pagato oltre 800 milioni all'anno per i prossimi diritti tv? Forse è proprio per evitare la svalutazione che gli altrihanno strepitato, altro che “etica”. Resta il sospetto: Juve, Inter e Milan sarebbero state pronte a ...