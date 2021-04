Smart working | in arrivo il diritto alla disconnessione per chi lavora da remoto

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Il disegno di conversione del Decreto Legge del 13 marzo 2021 è stato discusso in AulaCamera in data 19 aprile 2021. All'interno di questo è presente per la prima volta nell'ordinamento italiano ilper itori in. La volontà è quindi quella di riconoscere a chida casa ildi disconnettersi dagli strumenti digitali quando non si è in orario di lavoro. Questo chiaramente deve essere fatto rispettando gli accordi della varie parti e tenendo conto dei periodi di reperibilità che sono stati fissati precedentemente. Dopo le discussioniCamera, l'iter proseguirà in Senato e dopo l'approvazione si dovrebbe concludere entro il 12 maggio ...

Nuove soluzioni per losbocciano con incredibile rapidità di questi tempi. L'ultima è di Vmware , che in attesa dello spin - off da Dell Technologies continua regolarmente ad ampliare la propria offerta: ...La didattica a distanza e lohanno portato le famiglie a condividere gli spazi casalinghi come mai prima. Tornare a viaggiare insieme sarà un modo meraviglioso per nutrire i legami che ...La telefonia di nuova generazione è in software-as-a-service: non richiede di installare centralini hardware, gestisce fisso e mobile, e consente di attivare nuove linee o filiali con un clic, ...Si può essere produttivi anche dal divano e persino dal letto, con questo supporto per laptop oggi proposto su Amazon in offerta lampo.