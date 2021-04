(Di mercoledì 21 aprile 2021) Avevano chiesto e ottenuto, tramite l'Inps, ildi cittadinanzailperché non in possesso dei requisiti. Ventidue persone sono state denunciate in stato di libertà dai ...

corrierelamezia : Catanzaro, reddito di cittadinanza e bonus alimentare dichiarando il falso, scoperti 56 'furbetti' - infoitinterno : Reddito e bonus dichiarando il falso, scoperti 56 'furbetti' - infoitinterno : Reddito e bonus dichiarando il falso, scoperti 56 “furbetti” - infoitinterno : False attestazioni per reddito di cittadinanza e bonus spesa, 56 denunce nel Catanzarese - albertograssi7 : False attestazioni per reddito di cittadinanza e bonus spesa, 56 denunce nel Catanzarese -

Ultime Notizie dalla rete : Reddito bonus

Quotidiano di Sicilia

Avevano chiesto e ottenuto, tramite l'Inps, ildi cittadinanza dichiarando il falso perché non in possesso dei requisiti. Ventidue persone ...con l'accusa di indebita percezione del "...18/2020 , decreto Cura Italia, ha introdotto undi 100 euro a favore dei lavoratori dipendenti , pubblici e privati concomplessivo 2019 non superiore a 40.000 euro che, durante il ...Enpap: tutto su contributi dovuti dagli psicologi iscritti, le scadenze per il 2021, i trattamenti pensionistici e i contatti utili (numero verde ed email). Misure e agevolazioni Covid-19.Avevano chiesto e ottenuto il reddito di cittadinanza e il bonus alimentare dichiarando il falso perché non in possesso dei requisiti ...