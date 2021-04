Pisa Il Comitato di quartiere Oratoio e Riglione incontra il sindaco Conti | rappresentate le istanze dei cittadini

Leggi su laprimapagina

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Lo scorso 15 aprile ildiè stato ricevuto a Palazzo Gambacorti dalMichele. Durante l’incontro la Presidente Elisa Rotiroti e il Vicepresidente Francesco Pingitore hanno illustrato ali nuovi progetti richiesti dale le segnalazioni raccolte daicirca le manutenzioni necessarie sull’esistente. E’ stata anche l’occasione per prendere visione degli interventi già pianificati dall’Amministrazione per ilnel Piano delle Manutenzioni. In dettaglio, circa la viabilità oltre al rifacimento già previsto dal Comune di alcuni tratti di via Fiorentina, via Gemignani e via Calatafimi, ilha chiesto di realizzare ...