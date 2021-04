Nessuno sta con Beppe Grillo: «Il silenzio non porta più giovamento, se non agli stupratori» (Di mercoledì 21 aprile 2021) Nei giorni scorsi, Beppe Grillo, ha rotto il silenzio e si è sfogato in un video che dopo pochissimo è diventato virale. Nel video, infatti, “difende” il figlio Ciro dalle accuse di stupro, ma sembra quasi che faccia ricadere la colpa sulla vittima. Da qui la bufera. Ciro, infatti, è stato accusato di stupro per un evento del 2019 accaduto in Sardegna. Leggi anche: Coprifuoco fino alle 22, fino a quando e cosa cambia con il nuovo decreto Covid: si potrà uscire la sera quest’estate? “Mio figlio è su tutti i giornali come uno stupratore seriale insieme ad altri tre ragazzi. Voglio chiedervi, voglio una spiegazione sul perché un gruppo di stupratori seriali, compreso mio figlio, non sono stati arrestati. Perché non li avete arrestati? La legge dice che gli stupratori vengono presi e messi in galera, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 21 aprile 2021) Nei giorni scorsi,, ha rotto ile si è sfogato in un video che dopo pochissimo è diventato virale. Nel video, infatti, “difende” il figlio Ciro dalle accuse di stupro, ma sembra quasi che faccia ricadere la colpa sulla vittima. Da qui la bufera. Ciro, infatti, è stato accusato di stupro per un evento del 2019 accaduto in Sardegna. Leggi anche: Coprifuoco fino alle 22, fino a quando e cosa cambia con il nuovo decreto Covid: si potrà uscire la sera quest’estate? “Mio figlio è su tutti i giornali come uno stupratore seriale insieme ad altri tre ragazzi. Voglio chiedervi, voglio una spiegazione sul perché un gruppo diseriali, compreso mio figlio, non sono stati arrestati. Perché non li avete arrestati? La legge dice che glivengono presi e messi in galera, ...

Advertising

borghi_claudio : Di certo nessuno sta guardando il Consiglio Comunale di Como e vi capisco ma ok che sono di parte però il livello d… - La7tv : #ottoemezzo @marcotravaglio ribadisce come il governo #Draghi non può fare miracoli: 'Ora nessuno critica, l'aria è… - borghi_claudio : @todorov_denis @febfontana Nessuno. Secondo me l'idea era che lo 'spostatore notturno' deambulava con l'intento di… - eh_si_ : RT @atacilpmoc: Possiamo tornare all’inizio del programma dove Sam era amato da tutti e nessuno fraintendeva le sue parole? che sta gente c… - purrincesschu : RT @francycognato: ABBANDONATO AGGREDITO AVVELENATO Dopo tutto quello che ha passato,SHOVI,10 anni,sta trascorrendo la sua vita in canile N… -