Mihajlovic | «La Super League? Durata meno di un gatto in tangenziale»

Il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sfida contro il Torino. Le sue parole. PRESTAZIONE – «Non è stata una bella partita, per palati fini. Il pari è giusto perché nessuno meritava di vincere ne di perdere». MANDRAGORA – «Difficilmente lo rifarebbe se ci provasse altre 100 volte». TORINO – «Abbiamo rischiato più nel primo tempo, con le occasioni di Belotti e Verdi, che nella ripresa. In certe ripartenze forse noi potevamo fare meglio, ma è stata una serata un po' così».

Nella ripresa un- gol di Mandragora ristabilisce la definitiva parità. La squadra dinaviga ormai in acque sicure a quota 38. LIVE I REPORT I PAGELLE Genoa - Benevento 2 - 2 (5 ...Essendo laLeague un prodotto nettamente più appetibile sul mercato, e quindi anche più ... Anchee De Zerbi si sono espressi con pareri molto forti, uniti a quelli di Atalanta, ...Mandragora rimedia all'errore commesso da Milinkovic-Savic nel primo tempo: è un 1-1 che non basta al Torino per quanto visto in campo ...Bologna che paga un po' di stanchezza nel secondo tempo, ma nonostante gli attacchi finali del Torino il risultato premia gli sforzi fatti dalla squadra di Mihajlovic ...