Mario Beretta | «Hanno perso | ma non desisteranno facilmente»

(Di giovedì 22 aprile 2021) Il pallone nuovo di zecca si è bucato al primo rimbalzo e i padroni del calcio lonascosto tra i cespugli. Facendo finta di niente e fischiettando con le mani in tasca sono rientrati da una delle porte che lasciano sempre aperte. Il sistema calcio, che gli ideatori della Superlega ritenevano corrotto e complice a tal punto da non prevedere alcuna reazione, ha fatto crack e il progetto per ora non decolla. L’anima popolare del calcio è salva, dicono … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Secondo, in un futuro tecnologico, le visite in presenza continueranno ad esserci: "saranno ... Una possibilità di grande importanza, secondoBoccadoro dell'università degli Studi di ...Così la pensa e lo dice il premierDraghi gelando l'opinione pubblica nazionale e le forze ... ha inoltre rilevato Giorgiodell'Osservatorio permanente armi leggere (Opal). "Un ...Il pallone nuovo di zecca si è bucato al primo rimbalzo e i padroni del calcio lo hanno nascosto tra i cespugli. Facendo finta di niente e fischiettando con le mani in tasca sono rientrati da una dell ...“La federazione Italiana come tutte le altre, erano contrarie a questa SuperLega e per fortuna c’è stata unità di intenti, dai giocatori ai tifosi ai ...