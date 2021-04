L’estate di Mediaset: le novità nel palinsesto di Canale 5 (Di mercoledì 21 aprile 2021) Che cosa vedremo su Canale 5 nelL’estate 2021? Lo scopriamo grazie ai listini Publitalia che anticipano quella che sarà la programmazione di tutte le reti Mediaset in estate. Iniziamo quindi da Canale 5 dove vedremo repliche ma anche tante nuove proposte e titoli diversi per la prima serata. Rivedremo le repliche di Caduta Libera, per la gioia di Gerry Scotti, e anche quelle di The Wall, per quello che riguarda il pre-serale, mentre in prime time scopriremo delle piacevoli novità con titoli nuovi. Per fortuna tornerà anche Cesare Bocci, ingiustamente cassato. Se è vero che gli ascolti de La grande bellezza non hanno brillato, è anche vero che il programma con l’attore cicerone tra le bellezze del nostro paese è stata una delle migliori proposte di Mediaset della stagione. Non potevano ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 21 aprile 2021) Che cosa vedremo su5 nel2021? Lo scopriamo grazie ai listini Publitalia che anticipano quella che sarà la programmazione di tutte le retiin estate. Iniziamo quindi da5 dove vedremo repliche ma anche tante nuove proposte e titoli diversi per la prima serata. Rivedremo le repliche di Caduta Libera, per la gioia di Gerry Scotti, e anche quelle di The Wall, per quello che riguarda il pre-serale, mentre in prime time scopriremo delle piacevolicon titoli nuovi. Per fortuna tornerà anche Cesare Bocci, ingiustamente cassato. Se è vero che gli ascolti de La grande bellezza non hanno brillato, è anche vero che il programma con l’attore cicerone tra le bellezze del nostro paese è stata una delle migliori proposte didella stagione. Non potevano ...

Advertising

froshani6 : RT @M0NIETTA: ?? Blastingnews ?? 'Can Yaman, Mediaset punterebbe su di lui per l'estate: in arrivo Amore testardo e Mr Wrong' - NicolettaIncer1 : RT @M0NIETTA: ?? Blastingnews ?? 'Can Yaman, Mediaset punterebbe su di lui per l'estate: in arrivo Amore testardo e Mr Wrong' - DikovaPoli : RT @M0NIETTA: ?? Blastingnews ?? 'Can Yaman, Mediaset punterebbe su di lui per l'estate: in arrivo Amore testardo e Mr Wrong' - Mone51445515 : RT @M0NIETTA: ?? Blastingnews ?? 'Can Yaman, Mediaset punterebbe su di lui per l'estate: in arrivo Amore testardo e Mr Wrong' - Z6SBIT9BESJ9jMV : RT @M0NIETTA: ?? Blastingnews ?? 'Can Yaman, Mediaset punterebbe su di lui per l'estate: in arrivo Amore testardo e Mr Wrong' -