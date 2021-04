L'auto di Draghi tampona automobilista a Roma: lui scende e chiede scusa (Di mercoledì 21 aprile 2021) Il presidente del Consiglio Mario Draghi è rimasto coinvolto nella giornata di lunedì 19 aprile in un leggero tamponamento a Roma. L’auto su cui era a bordo il premier ha tamponato, a bassa velocità, una vettura che la precedeva. Non si sarebbero verificate, viene spiegato, conseguenze gravi. Una foto circola in questi minuti sui social: si vede Draghi, sceso dall’auto, che sembra sincerarsi dell’accaduto. Come riporta il Corriere della Sera: Draghi ha parlato con il proprietario della Bmw, oltre che con la donna al volante della Y: sembra che entrambi si siano scusati reciprocamente per quello che era accaduto. L’uomo, di 45 anni, avrebbe parlato per alcuni minuti con il presidente del Consiglio che si è anche preoccupato di ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 21 aprile 2021) Il presidente del Consiglio Marioè rimasto coinvolto nella giornata di lunedì 19 aprile in un leggeromento a. L’su cui era a bordo il premier hato, a bassa velocità, una vettura che la precedeva. Non si sarebbero verificate, viene spiegato, conseguenze gravi. Una foto circola in questi minuti sui social: si vede, sceso dall’, che sembra sincerarsi dell’accaduto. Come riporta il Corriere della Sera:ha parlato con il proprietario della Bmw, oltre che con la donna al volante della Y: sembra che entrambi si sianoti reciprocamente per quello che era accaduto. L’uomo, di 45 anni, avrebbe parlato per alcuni minuti con il presidente del Consiglio che si è anche preoccupato di ...

Advertising

repubblica : Incidente in auto per Draghi: dopo il tamponamento, il premier scende e si scusa - borghi_claudio : Pensa, poteva fargli dei gestacci invece si è scusato. Che brav'uomo Incidente in auto per Draghi: dopo il tampon… - Corriere : La scorta di Draghi tampona un’auto: lui scende e chiede scusa - mkidj : RT @infoitinterno: L'incidente di Mario Draghi nel traffico romano: scende dall'auto per controllare - infoitinterno : L'incidente di Mario Draghi nel traffico romano: scende dall'auto per controllare -