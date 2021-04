Isola dei Famosi 2021, tra Gilles Rocca e Francesca Lodo scoppia la lite: «Chiedo rispetto, non sono sua sorella!» (Di mercoledì 21 aprile 2021) All’Isola dei Famosi 2021 continuano a cambiare gli equilibri nel gruppo dei naufraghi e anche l’amicizia, che dura dall’inizio del reality, fra Gilles Rocca e Francesca Lodo sembra essersi ormai incrinata. I due hanno avuto un litigio, con Francesca Lodo che chiede a Gilles Rocca di essere più rispettoso nei suoi confronti: “Non sono tua sorella!”. Isola dei Famosi 2021, la lite fra Gilles Rocca e Francesca Lodo All’Isola dei Famosa 2021 l’amicizia fra Gilles ... Leggi su newscronaca.myblog (Di mercoledì 21 aprile 2021) All’deicontinuano a cambiare gli equilibri nel gruppo dei naufraghi e anche l’amicizia, che dura dall’inizio del reality, frasembra essersi ormai incrinata. I due hanno avuto un litigio, conche chiede adi essere piùso nei suoi confronti: “Nontua”.dei, lafraAll’dei Famosal’amicizia fra...

