Inter, meta vicina. Milan nemici da allontanare

di Mattia Todisco Un'altra sfida per consolidare il primato. Conte prova a tenere il gruppo lontano dall'argomento Superlega che ad oggi toglie richiamo alla cavalcata dell'Inter verso la possibile ...

Ultime Notizie dalla rete : Inter meta Inter, meta vicina. Milan nemici da allontanare di Mattia Todisco Un'altra sfida per consolidare il primato. Conte prova a tenere il gruppo lontano dall'argomento Superlega che ad oggi toglie richiamo alla cavalcata dell'Inter verso la possibile conquista dello scudetto. Mancano dodici punti, quattro vittorie da raggranellare nell'arco delle prossime sette partite, a meno che le rivali non perdano qualche colpo nel ...

Superlega, tutte le sei squadre inglesi si sfilano dal progetto Alla fine si sfilano tutte le squadre inglesi e la Superlega resta solo con le tre spagnole (Real Madrid, Barcellona, Atletico Madrid) e le tre italiane (Juventus, Milan e Inter). Il progetto, presentato alla mezzanotte di due giorni fa, sarebbe già al capolinea con la decisione di sfilarsi di metà dei 12 club fondatori. Una nota ufficiale del Manchester City alle 22 ...

Inter, meta vicina. Milan nemici da allontanare I nerazzurri alle 20.45 a Spezia cercano altri punti per il titolo. Pioli alle 18.30 col Sassuolo per allungare nella sfida Champions ...

di Mattia Todisco Un'altra sfida per consolidare il primato. Conte prova a tenere il gruppo lontano dall'argomento Superlega che ad oggi toglie richiamo alla cavalcata dell'Inter verso la possibile conquista dello scudetto. Mancano dodici punti, quattro vittorie da raggranellare nell'arco delle prossime sette partite, a meno che le rivali non perdano qualche colpo nel ...

Alla fine si sfilano tutte le squadre inglesi e la Superlega resta solo con le tre spagnole (Real Madrid, Barcellona, Atletico Madrid) e le tre italiane (Juventus, Milan e Inter). Il progetto, presentato alla mezzanotte di due giorni fa, sarebbe già al capolinea con la decisione di sfilarsi di metà dei 12 club fondatori. Una nota ufficiale del Manchester City alle 22 ...