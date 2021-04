(Di mercoledì 21 aprile 2021) Al termine dell’incontro di questa notte, dal quale è emerso l’abbandono delle sei squadre inglesi, laha rilasciato unin cui annuncia che ilandrà, ma riconfigurato. Al momento restano dentro le spagnole e le italiane (anche se l’Inter sembrerebbe solo in attesa dell’ok dalla Cina per tirarsene fuori). Nel, le squadre che restano dichiarano che continueranno con la loro proposta di una nuova competizione europea. Semplicemente, la rimoduleranno in conseguenza dell’abbandono delle inglesi. “La Super League Europea è convinta che l’attuale status quo del calcio europeo debba cambiare. Proponiamo una nuova competizione europea perché il sistema esistente non funziona. La nostra proposta è finalizzata a consentire allo sport di evolversi generando risorse e ...

Tommasolabate : Chiedo a voi @BausciaCafe @FBiasin @riotta @antoniopolito1 @Antonellogiac di unirvi nella richiesta immediata all’… - capuanogio : Secondo il Mundo Deportivo le squadre della #PremierLeague hanno comunicato agli altri club che abbandonano la… - DiMarzio : Il comunicato della #FIFA, che chiede un ritorno alla normalità - napolista : Il comunicato della #Superlega: «Andremo avanti rimodulando il progetto» “I club inglesi sono stati costretti a pre… - italianfirst2 : RT @NonConoscoVG: L'Inter comunica all'Ansa che non farà più parte della #SuperLeague. Sarà comunque pubblicato un comunicato ufficiale, ne… -

...credere all'indipendenza di arbitri scelti (e ben pagati) direttamente da uno dei presidenti... se al Manchester City è bastato un sempliceal martedì per sfilarsi dal progetto . ...Chelsea, Manchester United, Arsenal, Tottenham e Liverpool hanno deciso di non far parte... Particolare ildell Arsenal che - come detto - si tirato fuori dal progetto. Abbiamo dato ...La denuncia del Mundo Deportivo (vicino a Florentino Perez): non ci sono state solo le pressioni di politici, allenatori e calciatori ...(Adnkronos) - La Superlega europea è un progetto di fatto sospeso e, secondo un comunicato degli stessi fondatori, ...