Il centrosinistra farà le primarie per il sindaco di Roma | previsti 200 gazebo in città

(Di mercoledì 21 aprile 2021) ROMA – A notte fonda, quando era scoccata l’ora del compleanno di Roma, il centrosinistra capitolino ha tirato le redini di tre ore di riunione e deciso: si faranno le primarie per individuare il prossimo candidato sindaco della Città Eterna. Senza troppo entusiasmo Verdi, Articolo 1, Sinistra Italiana, Leu, Psi, Radicali, Movimento Pop, Volt e tre associazioni hanno seguito la strada indicata dal Pd e sposata con convinzione da Liberare Roma. La proposta del segretario romano dei dem, Andrea Casu, di primarie il 20 giugno non ha fatto breccia nei cuori delle varie componenti della coalizione, che però hanno dovuto prendere atto di due elementi: l’impossibilità di tenere testa al mantra ‘le primarie sono nello statuto del Pd‘, la necessità di non frantumare ulteriormente un campo che si è ristretto dopo gli addii di Calenda, Italia Viva e probabilmente di +Europa, che non era al tavolo.