Highlights e gol Cadice-Real Madrid 0-3 | Liga 2020 2021 VIDEO

Il VIDEO delle azioni salienti di Cadice-Real Madrid, incontro valido per la trentunesima giornata della Liga spagnola 2020/2021. I Blancos hanno domato i padroni di casa attraverso la doppietta di Benzema e il gol di Odriozola, determinanti per l'evoluzione del match. Vittoria e messaggio chiaro all'Atletico Madrid: il Real non ha intenzione di gettare la spugna. Di seguito gli Highlights integrali del confronto sopra citato, aggiornati al termine dei 90? regolamentari. GOL BENZEMA (0-1) GOL ODRIOZOLA (0-2) GOL BENZEMA (0-3)

