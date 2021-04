Gli egizi: i “gattari” che non vi aspettate (Di mercoledì 21 aprile 2021) Nessun’ altra cultura dell’umanità ha celebrato il gatto in maniera tanto intensa quanto gli antichi egizi. In onore di questi meravigliosi animali furono eretti templi e fu eretta un’intera città. Le più antiche tracce della presenza dei gatti in Egitto risalgono a circa 4000 anni prima della nascita di Cristo e questo animale era considerato un animale magico, possessore di poteri occulti e abilità psichiche. Secondo la cultura egizia gli occhi del felino avevano il potere di allontanare il male, mantenendo il sole al suo posto nel cielo; inoltre, gli si attribuiva la capacità di predire il futuro e di propiziare la buona fortuna. Pensate che se in Egitto la casa stava andando a fuoco, ci si preoccupava di salvare prima i gatti e poi le persone. Quando uno dei felini della famiglia moriva, ci si radeva le sopracciglia in segno di lutto e rispetto. La ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 21 aprile 2021) Nessun’ altra cultura dell’umanità ha celebrato il gatto in maniera tanto intensa quanto gli antichi. In onore di questi meravigliosi animali furono eretti templi e fu eretta un’intera città. Le più antiche tracce della presenza dei gatti in Egitto risalgono a circa 4000 anni prima della nascita di Cristo e questo animale era considerato un animale magico, possessore di poteri occulti e abilità psichiche. Secondo la culturaa gli occhi del felino avevano il potere di allontanare il male, mantenendo il sole al suo posto nel cielo; inoltre, gli si attribuiva la capacità di predire il futuro e di propiziare la buona fortuna. Pensate che se in Egitto la casa stava andando a fuoco, ci si preoccupava di salvare prima i gatti e poi le persone. Quando uno dei felini della famiglia moriva, ci si radeva le sopracciglia in segno di lutto e rispetto. La ...

