Erdogan | quel «dittatore» è tutt’altro che una gaffe

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Con la dipartita di Angela Merkel, l'Europa resta orfana di un leader. E la bacchettata sulle dita di Mario Draghi al presidente turco potrebbe essere solo un inizio. Chi conosce Mario Draghi racconta di lui che ha uno straordinario autocontrollo: difficile che gli scappi di dire qualche cosa che non voglia. Le assemblee annuali della Banca d'Italia, istituto di cui è stato governatore per cinque anni, ole della Bce, banca che ha presieduto per otto, non prevedono domande dei giornalisti, ma solo relazioni, a cui seguono saluti formali e strette di mano. Il presidente del Consiglio non è dunque uomo abituato alle insidie delle conferenze stampa e a domande che non siano accuratamente passate al vaglio dei portavoce. Tuttavia, nonostante il «mestiere» di politico sia per lui una novità e non abbia una consolidata esperienza di trame di palazzo o di sgambetti fra ...