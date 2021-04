Eleonora | morta dopo aver rifiutato la chemio | i genitori condannati anche in Appello

(Di mercoledì 21 aprile 2021)Bottaro morì di leucemia, pococompiuto 18 anni elaterapia , nell'agosto 2016. I suoi, che per primi si erano opposti alla, oggi sono ...

Leggi anche >Bottaro , che viveva a Padova, era ancora minorenne quando le fu diagnosticata una leucemia. I medici avrebbero voluto curarla con la chemioterapia ma i genitori si erano ...La corte d'Appello di Venezia ha confermato la condanna a due anni ciascuno per Lino Bottaro e Rina Benini, i genitori diBottaro, la giovane padovanaper leucemia nell'agosto 2016 dopo essersi opposta alla chemioterapia prescritta dai medici. I coniugi erano imputati di omicidio colposo aggravato dalla ...Eleonora Bottaro morì di leucemia, poco dopo aver compiuto 18 anni e dopo aver rifiutato la chemioterapia, nell'agosto 2016. I suoi genitori, che per primi si erano opposti alla ...La ragazza era malata di leucemia, i genitori non autorizzarono la chemio e decisero di curarla con vitamine, cortisone e psicoterapia ...