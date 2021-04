Dayane Mello torna a parlare delle Rosmello e del rapporto con Rosalinda (Di mercoledì 21 aprile 2021) Il rapporto tra Dayane Mello e Rosalinda Quarta classificata al GF Vip 5, ma una delle protagoniste indiscusse di questa edizione, che lei stessa definisce ‘la migliore’. Parliamo di Dayane Mello. Nel reality abbiamo scoperto la sua parte più forte, ma anche quella più fragile e malinconica. Nel corso della trasmissione la modella ha vissuto L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di mercoledì 21 aprile 2021) IltraQuarta classificata al GF Vip 5, ma unaprotagoniste indiscusse di questa edizione, che lei stessa definisce ‘la migliore’. Parliamo di. Nel reality abbiamo scoperto la sua parte più forte, ma anche quella più fragile e malinconica. Nel corso della trasmissione la modella ha vissuto L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

hwjmelody : Sono contenta di essere dalla parte giusta. Dayane Mello ti amo ?? - PiuUnitee : Buongiorno solo a Dayane Mello e alle amiche di whatsapp! ?????? ma perchè solo per ste due vengono coniati termini pe… - Ver_Cardoso : RT @DSpettacolo: Dayane Mello ha vissuto emozioni di ogni tipo nella Casa del GF Vip e dopo mesi di silenzio, ha deciso ora di raccontare c… - joyflower__ : Dayane Mello senza neanche un minimo sforzo ed essendo semplicemente te stessa. Mantenendo la tua linea come hai se… - VicolodelleNews : Intervista a #DayaneMello: Chi sente ancora dei suoi compagni del #GFVip? E poi arrivano quelle parole che non ave… -