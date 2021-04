Crotone, ancora una sconfitta: mai un punto da una situazione di svantaggio (Di mercoledì 21 aprile 2021) Ennesima sconfitta per il Crotone contro la Sampdoria. La pessima statistica sulla squadra di Cosmi Ennesima sconfitta per il Crotone contro la Sampdoria. La squadra di Serse Cosmi è l’unica squadra dei top-5 campionati europei che non ha ancora recuperato un punto da situazione di svantaggio in questa stagione. Nei suoi altri due anni in Serie A la squadra calabrese ne aveva sempre recuperati almeno cinque. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 21 aprile 2021) Ennesimaper ilcontro la Sampdoria. La pessima statistica sulla squadra di Cosmi Ennesimaper ilcontro la Sampdoria. La squadra di Serse Cosmi è l’unica squadra dei top-5 campionati europei che non harecuperato undadiin questa stagione. Nei suoi altri due anni in Serie A la squadra calabrese ne aveva sempre recuperati almeno cinque. L'articolo proviene da Calcio News 24.

