Coprifuoco alle 23 | scontro in Cdm | la Lega si astiene Dal 1° giugno seduti anche nei ristoranti al chiuso

(Di mercoledì 21 aprile 2021) L’irritazione di Draghi per l’ostruzione del Carroccio. M5S: «Spiace vedere l’unità del governo messa in discussione»

"Apprendiamo che c'è una discussione aperta in Cdm, un atto di coraggio dei colleghi della Lega rispetto al dl aperture e ad un mantenimento del22 inutile e inspiegabile - dice il ...Il provvedimento prevede che sarà mantenuto almeno fino al primo giugno il22. Dopo maggio potrebbe essere valutata, dopo un'ulteriore analisi dei dati epidemiologici, una delibera ...Nonostante il pressing della Lega, il coprifuoco sarà mantenuto alle ore 22 almeno fino al primo giugno. È quanto deciso nel corso della riunione, avvenuta poco prima del Consigio dei Ministri, tra il ...Nuovo Dpcm, tornano le zone gialle e arriva la “certificazione verde” per gli spostamenti tra le Regioni. Le misure, scaglionate a partire dal 26 aprile come anticipato ...