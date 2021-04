Contratto Pfizer | quotidiano iberico ne svela i contenuti | dosi ‘care’ e nessuna responsabilità su qualsiasi danno

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Che sia per gli effetti collaterali, per il numero ‘mancato’ didistribuite o, più in generale, sugli aspetti ‘politici’ che ne conseguono, non passa giorno senza che le cronache non abbiamo qualche novità riguardo ai vaccini. Così, dopo che ieri l’Ema è intervenuta sulle gravi – sebbene rare – reazioni seguite all’inoculazione del vaccino J&J che, come l’AstraZeneca verrà quindi ‘consigliato’ agli under 60, oggi è stata la volta di quello Biontech-: finalmente cala il velo di ‘segretezza’ che l’Europa ha innalzato sugli accordi Una notizia lanciata non in riferimento alle reazioni che (anche se in minor misura), anche qui non sono certe mancate, ma in relazione al famoso prezzo di. Come molti ricorderanno infatti, ad irritare e non poco, all’indomani degli ...