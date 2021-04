Colleferro, domiciliari per i due ragazzi che hanno pestato un 17enne. Il giudice: “Potrebbero commettere altri reati simili” (Di mercoledì 21 aprile 2021) Il giudice del Tribunale di Velletri ha disposto gli arresti domiciliari nei confronti di Lorenzo Farina e Christian Marozza, i due giovani accusati del pestaggio di un 17enne avvenuto a Colleferro sabato scorso. “Nel corso dell’udienza di convalida entrambi gli indagati hanno in sostanza ammesso gli addebiti ed hanno confermato di essersi cambiati i vestiti dopo i fatti” scrive il gip Ilaria Tarantino. I due sono accusati di lesioni gravi in concorso con l’aggravante dei motivi futili e abietti. “Farina ha dichiarato che già in precedenza, circa un mese fa, vi era stata una discussione con dei ragazzi di Segni, in particolare con un amico del 17enne del quale non si ricordava il nome per gli sguardi a loro rivolto”. Anche Marozza durante ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 21 aprile 2021) Ildel Tribunale di Velletri ha disposto gli arrestinei confronti di Lorenzo Farina e Christian Marozza, i due giovani accusati del pestaggio di unavvenuto asabato scorso. “Nel corso dell’udienza di convalida entrambi gli indagatiin sostanza ammesso gli addebiti edconfermato di essersi cambiati i vestiti dopo i fatti” scrive il gip Ilaria Tarantino. I due sono accusati di lesioni gravi in concorso con l’aggravante dei motivi futili e abietti. “Farina ha dichiarato che già in precedenza, circa un mese fa, vi era stata una discussione con deidi Segni, in particolare con un amico deldel quale non si ricordava il nome per gli sguardi a loro rivolto”. Anche Marozza durante ...

