Bridgerton | i Featherington sono ispirati ai Kardashian | svela un' attrice

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Un'di, Nicola Coughlan, ha rivelato che la famiglia deiè ispirata a quella di Kimche è una fan della serie e ha accolto la rivelazione con entusiasmo. L'Nicola Coughlan hato che la famiglia di cui fa parte il suo personaggio nella serie TVsi è ispirata a quella di Kim, la quale ha reagito con estremo entusiasmo alla notizia. A quattro mesi di distanza dall'uscita della prima stagione di, è stato rivelato un dettaglio riguardante il fortunato show prodotto da Shonda Rhimes, già rinnovato per altre tre stagioni. Stando a quanto emerso nelle scorse ore sui social, infatti, una delle famiglie protagoniste della serie ha preso come punto di ...

Per quanto riguarda le differenze tra le famiglie, lo scenografo Will Hughes - Jones ha detto: " Io dico che sono tipo i Kennedy contro i Kardashian. I Featheringtons sono ...... " Da ammiratrice numero uno al mondo di, Kim Kardashian sa che le Kardashian sono state un'enorme ispirazione per lee che parlavamo sempre di loro durante le prove vestiti? ...Lo scambio di tweet tra Kim e un'attrice della serieNelle ultime ore Kim è stata protagonista di un divertente scambio di tweet con Nicola Coughlan, l'attrice che nella serie Bridgerton, di cui Kardas ...Un'attrice di Bridgerton, Nicola Coughlan, ha rivelato che la famiglia dei Featherington è ispirata a quella di Kim Kardashian che è una fan della serie e ha accolto la rivelazione con entusiasmo. L'a ...