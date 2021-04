Basket | Eurolega 2021 | il CSKA soffre | ma poi Hackett abbatte il Fenerbahce nel finale

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Fatica ilnel primo quarto dicontro il, ma con un ottimo ultimo quarto stacca i turchi e si porta in vantaggio nella corsa ai playoff della. Protagonista Danielche con due triple chiude virtualmente il match, ma autore di un’ottima prova a tutto tondo. Parte bene il, che cone Shengelia allunga subito e poi va fino all’8-2 dopo 90 secondi di gioco. Ma ilreagisce e con De Colo mette a segno un parziale di 0-9 che porta i turchi avanti. Una tripla di Antonov ribalta il risultato, ma Bathel prima e il solito De Colo dopo riportano gli ospiti in vantaggio. Primo quarto molto equilibrato, combattuto e il francese (14 punti per lui nel primo quarto) dà il massimo vantaggio ai turchi sul ...

QUINTETTI: CSKA MOSCA: Hackett – Hillard – Kurbanov – Shengelia – Eric FENERBAHCE: De Colo – Mahmatoglou – Guduric – Barthel – O'Quinn La cronaca: il Cska cerca di costruire dando la palla in post a S ...