Aumentare la cultura assicurativa | una questione di fiducia

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Ivass e Banca d’Italia ce lo dicono da tempo: il nostro è uno dei paesi meno assicurati del continente europeo. Si tratta di un dato preoccupante in quanto la mancanza di adeguate coperture assicurative volte a proteggere i cittadini dai rischi più gravi è indice di una scarsain materia di insurance e di una generalizzata sottostima dell’importanza di munirsi di tali strumenti per tutelare sia la propria persona che il proprio patrimonio. E’ ancora più grave constatare che in Italia si spendono ogni anno quasi 100 miliardi di euro in gioco d’azzardo, più di tre volte la spesa complessiva destinata ai premi assicurativi nel ramo danni. Di recente Confconsumatori, per voce del presidente nazionale Mara Colla, ha sostenuto che la poca attenzione ai servizi assicurativi è dovuta a tre fattori: la convinzione, infondata, che non ci sia bisogno di una tutela ...