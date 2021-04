Arcuri sempre più in basso: indagine sulle siringhe “sbagliate”, pagate 10 milioni di euro (Di mercoledì 21 aprile 2021) Domenico Arcuri sempre più accerchiato. Dopo la Corte dei Conti anche la Procura di Roma indaga sulle oltre 157 milioni di siringhe di precisione “luer lock” comprate dall’ex super commissario e pagate circa 10 milioni di euro. Il fascicolo affidato al pm Antonio Clemente è senza indagati né ipotesi di reato. Il lascito di Arcuri sulle strategie anti Covid è sempre più negativo. Arcuri e le siringhe inadatte pagate a prezzo maggiorato L’indagine è partita grazie a un esposto che il parlamentare europeo di Fratelli d’Italia, Enzo Rivellini, ha presentato. “L’acquisto programmabile e non emergenziale è, certo, una ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 21 aprile 2021) Domenicopiù accerchiato. Dopo la Corte dei Conti anche la Procura di Roma indagaoltre 157didi precisione “luer lock” comprate dall’ex super commissario ecirca 10di. Il fascicolo affidato al pm Antonio Clemente è senza indagati né ipotesi di reato. Il lascito distrategie anti Covid èpiù negativo.e leinadattea prezzo maggiorato L’è partita grazie a un esposto che il parlamentarepeo di Fratelli d’Italia, Enzo Rivellini, ha presentato. “L’acquisto programmabile e non emergenziale è, certo, una ...

