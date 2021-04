Andrea Agnelli prima del naufragio della Superlega: “Andiamo avanti, tra di noi un patto di sangue” (Di mercoledì 21 aprile 2021) Andrea Agnelli, presidente della Juventus, si è concesso a La Repubblica prima del ribaltone avvenuto ieri sera con tanto di sospensione della Superlega: “Fra i nostri club c’è un patto di sangue e noi Andiamo avanti”. Agnelli ha poi fatto sapere comunque che il progetto della Superlega era incentrato a non escludere i campionati nazionali: “C’è piena volontà di continuare a partecipare a campionato e Coppe nazionali”. Di seguito le sue dichiarazioni complete: SULLA Superlega IN 5 PUNTI – “Uno: nessuna minaccia ai campionati domestici. Anzi, la ferma volontà da parte del gruppo delle dodici società di continuare a partecipare alle competizioni ... Leggi su sportface (Di mercoledì 21 aprile 2021), presidenteJuventus, si è concesso a La Repubblicadel ribaltone avvenuto ieri sera con tanto di sospensione: “Fra i nostri club c’è undie noi”.ha poi fatto sapere comunque che il progettoera incentrato a non escludere i campionati nazionali: “C’è piena volontà di continuare a partecipare a campionato e Coppe nazionali”. Di seguito le sue dichiarazioni complete: SULLAIN 5 PUNTI – “Uno: nessuna minaccia ai campionati domestici. Anzi, la ferma volontà da parte del gruppo delle dodici società di continuare a partecipare alle competizioni ...

