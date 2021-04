Via libera dell’Ema al vaccino Johnson and Johnson (Di martedì 20 aprile 2021) Vaccini, la valutazione dell’Ema su Johnson and Johnson e i casi di trombosi. L’Italia pronta ad avviare la somministrazione. Dopo la richiesta di sospensione negli Usa, arriva la valutazione dell’Ema sui casi di trombosi legati alla somministrazione del vaccino Johnson and Johnson. L’Italia pronta a distribuire il vaccino Con il via libera di Ema e Aifa, l’Italia si prepara a distribuire le dosi del vaccino Johnson&Johnson al momento ferme all’hub di Pratica di Mare. Per la precisione 184.000 dosi che andrebbero a rafforzare ulteriormente la campagna di vaccinazione in ... Leggi su newsmondo (Di martedì 20 aprile 2021) Vaccini, la valutazionesuande i casi di trombosi. L’Italia pronta ad avviare la somministrazione. Dopo la richiesta di sospensione negli Usa, arriva la valutazionesui casi di trombosi legati alla somministrazione deland. L’Italia pronta a distribuire ilCon il viadi Ema e Aifa, l’Italia si prepara a distribuire le dosi delal momento ferme all’hub di Pratica di Mare. Per la precisione 184.000 dosi che andrebbero a rafforzare ulteriormente la campagna di vaccinazione in ...

