Superlega | il ct del Portogallo Santos | «Totalmente contrario»

Fernando Santos, ct del Portogallo, ha parlato della Superlega dichiarandosi fortemente contrario. Le sue parole a Renascença. «Sono Totalmente contrario e non credo che possa essere fattibile. Non porterà nulla di positivo al calcio. Come può migliorare la qualità con una diminuzione della competitività e dei ricavi?». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ultime Notizie dalla rete : Superlega del Superlega, Gosens: '150 mln? Su per il c..' De Zerbi: col Milan non giocherei L'Fc Bayern dice no alla SUPERLEGA'. Nella nota il ceo del Bayern, Karl - Heinz Rumenigge , ha aggiunto che 'a nome del board, vorrei chiarire esplicitamente che l'Fc Bayern non prenderà parte alla ...

Superlega, a Psg 14gg per adesione. Boniek: 'Qualcuno sta facendo figura di..' Due settimane ai francesi del Paris Saint - Germain, un mese ai tedeschi del Bayern Monaco e del Borussia Dortmund. Sono i termini 'concessi' dai promotori della Superlega per decidere su una eventuale adesione al progetto. Lo riferisce oggi lo 'Spiegel' spiegando che in caso di accettazione ...

Superlega europea: cos'è e perché nasce LA NAZIONE Superlega, Trezeguet: "E ai giocatori chi ci pensa?” “Del loro parere non interessa a nessuno”, ha dichiarato l’ex attaccante della Juventus sul nuovo torneo che potrebbe vedere i calciatori dei club anche fuori dalle competizioni con la loro nazionale.

“Non voglio giocare domani”: posizione forte contro la Superlega Intanto domani si gioca, anche se De Zerbi non ne avrebbe alcuna voglia L’allenatore del Sassuolo, alla vigilia della ripresa del campionato, ha detto: “Io domani non avrei piacere a giocare la partit ...

