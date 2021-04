Stagione balneare al via dal 15 maggio: ora decide il Ministero della Salute (Di martedì 20 aprile 2021) C’è una data su cui si ragiona per la riapertura delle spiagge in vista dell’estate 2021: la proposta del ministro del Turismo Massimo Garavaglia è quella di avviare la Stagione balneare per il prossimo 15 maggio, confermando le linee guida per il contrasto al Covid-19 adottate lo scorso anno. È quanto emerso da un incontro tenutosi a Roma tra il ministro e una delegazione del Sindacato italiano balneari – Fipe Confcommercio. A riportare la notizia è mondobalneare.com, secondo cui, durante la riunione, è stata evidenziata “la necessità e l’urgenza di avere date certe per l’avvio della Stagione balneare al fine di pianificare il complesso e articolato lavoro di allestimento delle spiagge nonché per permettere alla clientela italiana ed estera di poter programmare le ... Leggi su nonsolonautica (Di martedì 20 aprile 2021) C’è una data su cui si ragiona per la riapertura delle spiagge in vista dell’estate 2021: la proposta del ministro del Turismo Massimo Garavaglia è quella di avviare laper il prossimo 15, confermando le linee guida per il contrasto al Covid-19 adottate lo scorso anno. È quanto emerso da un incontro tenutosi a Roma tra il ministro e una delegazione del Sindacato italiano balneari – Fipe Confcommercio. A riportare la notizia è mondo.com, secondo cui, durante la riunione, è stata evidenziata “la necessità e l’urgenza di avere date certe per l’avvioal fine di pianificare il complesso e articolato lavoro di allestimento delle spiagge nonché per permettere alla clientela italiana ed estera di poter programmare le ...

Advertising

imperianews_it : Imperia, il Comune prepara la stagione balneare 2021. L'assessore Gandolfo: 'Prudenza sì, ma non saremo impreparati… - StaserasolounTG : RT @BabboleoNews: La #Liguria prepara la ripartenza del #turismo e della stagione balneare. Domani, alle 13.30 in #SalaTrasparenza a #Genov… - StaserasolounTG : RT @ArcGuid: Imperia diritto al gioco…. coprifuoco part 2/il Comune prepara la stagione balneare 2021. L’assessore Gandolfo/ Floyd, centina… - ArcGuid : Imperia diritto al gioco…. coprifuoco part 2/il Comune prepara la stagione balneare 2021. L’assessore Gandolfo/ Flo… - Cinquantenni : RT @Radio1Rai: La stagione balneare potrà aprire il 15 Maggio seguendo i protocolli della scorsa estate, come i 10 metri quadrati per ombre… -