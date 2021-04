“Sparo a tua sorella e tua nipote”, 6 arresti a Napoli (Di martedì 20 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“Sparo in fronte a tua sorella e a tua nipote”: si è sentito dire anche questo l’ ex negoziante napoletano, traferitosi a Varese, vittima di una estorsione subita da persone ritenute dai carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Napoli e dalla DDA legate alla camorra napoletana e vesuviana. I militari hanno notificato sei provvedimenti cautelari a cinque uomini e una donna, anche lei protagonista delle minacce: tra gli indagati figurano anche Salvatore D’Amico, detto “o’ pirata”, ritenuto esponente dell’omonima famiglia malavitosa del quartiere San Giovanni a Teduccio (articolazione del clan Mazzarella) e Massimiliano Baldassarre, detto “o’ serpente”, ritenuto legato alla camorra vesuviana, precisamente di Sant’Anastasia, a sua volta legata al clan Rinaldi. L’ex ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 20 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“in fronte a tuae a tua”: si è sentito dire anche questo l’ ex negoziante napoletano, traferitosi a Varese, vittima di una estorsione subita da persone ritenute dai carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale die dalla DDA legate alla camorra napoletana e vesuviana. I militari hanno notificato sei provvedimenti cautelari a cinque uomini e una donna, anche lei protagonista delle minacce: tra gli indagati figurano anche Salvatore D’Amico, detto “o’ pirata”, ritenuto esponente dell’omonima famiglia malavitosa del quartiere San Giovanni a Teduccio (articolazione del clan Mazzarella) e Massimiliano Baldassarre, detto “o’ serpente”, ritenuto legato alla camorra vesuviana, precisamente di Sant’Anastasia, a sua volta legata al clan Rinaldi. L’ex ...

Advertising

anteprima24 : ** 'Sparo a tua sorella e tua nipote', 6 arresti a #Napoli ** - banksblairs : alessandro prrestami la tua pistola così mi sparo in testa - Romy_kitty1 : @DrDoom39303132 @radiosilvana @lauraboldrini Hahahahaha! Allora è vero che la tua disabilità riguarda le tue facolt… - ONLYVZAYN : @SWNTAE95 dimmi chi è la tua sennò ti sparo - KIYOKAMIKO : Per sbaglio ho impostato l'anonimo per un moneybox e ora ho paura di aver fatto brutta figura, mi sparo. ?? Grazie… -