Ritorno a scuola al 100% | i dubbi dei sindacati | ' Criticità restano' Nel Cesenate 25 classi in quarantena

(Di martedì 20 aprile 2021) Lasi prepara al rientro in classe con le lezioni in presenza al, come ha annunciato il Premier Mario Draghi, a partire dal 26 aprile. Ma non mancano di certoe perplessità, che ...

Advertising

Corriere : Tamponi a scuola: l’Europa corre, l’Italia arranca | L’inchiesta - dargento24 : RT @MinervaMcGrani1: - Franco32656300 : Ma chi vogliono prendere in giro? Sig.ra #Gelmini lei alla scuola ha già fatto troppi danni. Le sue classi pollaio… - Nclosing123 : Perché se dicevano al 50% si capiva il fallimento,invece al 60%... ?? rmai sulla scuola si danno solo i numeri!?? - PaoloFM : RT @ItalianPolitics: 'Il ritorno al 100% a #scuola dal 26 aprile sarà flessibile': come volevasi dimostrare, le condizioni minime di sicure… -

Ultime Notizie dalla rete : Ritorno scuola

L'obiettivo del governo - dice il ministro per gli Affari Regionali Mariastella Gelmini - quello di favorire ildei ragazzi e lo faremo gradualmente, in modo progressivo e sicuro . ...Per la, ripartono le classi dell'infanzia, delle primarie e delle secondarie di primo grado, ... Viene previsto l'anticipo (al 26 aprile) delalle zone gialle, dove i numeri lo consentano.Luca Zaia in diretta oggi, lunedì 19 aprile 2021, per gli ultimi aggiornamenti sulla pandemia da Coronavirus in Veneto. Si avvicina il momento delle riaperture e c'è ...Poi ha aggiunto: “C’è un aspetto favorevole che riguarda il personale vaccinato delle scuole: circa il 75% a livello nazionale. Poi le aule spesso non hanno la capienza sufficiente perché nelle grandi ...