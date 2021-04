Processo al parroco | ' La curia ci disse di non denunciare'

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Processo parroco

TrevisoToday

Questo e uno dei passaggi chiave della deposizione dell'infermiere che ha fatto scoppiare il caso di don Federico De Bianchi , exdi S. Giustina e Val Lapisina, finito aperché ......della Collegiata di Maiori - per rendersi portavoce verso l'esterno. Noi ci siamo ... L'eco - museo come strumento per realizzare undi co - progettazione che coinvolge l'intera ...Il Museo della Cattedrale di Piacenza e il Museo della Resistenza Piacentina insieme per ricordare don Giuseppe Borea, parroco di Obolo di Gropparello ...Il processo a Matteo Salvini per sequestro di persona nell’ambito della vicenda Open Arms possa servire a riportare "politiche più umane nei confronti dei migranti. Non ci si può più permettere di tra ...