Napoli in Superlega | De Laurentiis smentisce | “JP Morgan chi? La scorsa notte dormivo”

(Di martedì 20 aprile 2021) Un tweet per smentire un coinvolgimento delnel progetto. “Jp (, ndr)? La“, ha cinguettato il presidente del club campano per mettere fine alle voci che parlavano di un tentativo di convincimento in atto per trascinare anche gli azzurri nella neonata competizione creata da 12 club fondatori e finanziata dalla banca d’affari statunitense. JP…? La#ADL — AurelioDe(@ADe) April 20, 2021 SportFace.

- "? Mi chiedo dove siano gli organi di controllo. Questa prova di forza a mio avviso è tutta una finta, loro già sanno quello che dovranno proporre alla fine" . Lo ha dichiarato l'...- "La, o meglio Supertruffa come la chiamo io, è il calcio in mano agli strozzini. Io non mi abbonerò alle pay tv e farò la disdetta dei pacchetti già acquistati, così la stroncherò ...Non si era ancora espresso Aurelio De Laurentiis sul tema Superlega e in questi minuti il patron azzurro è tornato a twittare in rete. «JP...chi ? La scorsa notte dormivo» ...