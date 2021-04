Milan | Curva Sud | comunicato su Superlega e ipocrisie

Leggi su zon

(Di martedì 20 aprile 2021) Condanna allama anche all’ipocrisia del mondo del calcio. Questo l’attacco dellaSud delcontro i vertici del calcio europeo Questo ildellaSud in merito alla creazione della Super League, nuova competizione europea di cui ilè “Membro Fondatore”: “Mentre la stagione calcistica si avvia alla conclusione, sul mondo del pallone si è abbattuta la tempesta chiamata Super League, una competizione fortemente voluta dalle squadre europee più blasonate, in aperto contrasto con le politiche della UEFA.Un vero e proprio terremoto nell’ambiente calcio, che inevitabilmente ci riguarda da vicino dato che il nostrorientra in quella dozzina di società “scissioniste”, che intendono dare vita a questa nuova competizione ...