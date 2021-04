“Ma allora è vero”. Bianca Guaccero, non ci sono più dubbi: i vertici Rai hanno preso la loro decisione (Di martedì 20 aprile 2021) Bianca Guaccero è lontana dal piccolo schermo da ormai sette giorni. Una settimana fa ha infatti annunciato al suo pubblico la positività al coronavirus e per questa ragione è stata costretta all’isolamento domiciliare, che prosegue ancora oggi. Al suo posto a ‘Detto Fatto’ stanno lavorando Jonathan Kashanian e Carla Gozzi. Lei si è comunque collegata da remoto con i suoi sostituti temporanei e ha confidato in più di una circostanza di essere in buone condizioni di salute. Ma non si è negativizzata. A proposito della trasmissione in onda sulla Rai, sono state innumerevoli le voci che si sono accavallate in queste settimane. Dopo tanto parlare e aver letto indiscrezioni da diverse parti, sembra che la televisione pubblica italiana sia finalmente giunta ad una decisione definitiva. A riferire tutto è ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 20 aprile 2021)è lontana dal piccolo schermo da ormai sette giorni. Una settimana fa ha infatti annunciato al suo pubblico la positività al coronavirus e per questa ragione è stata costretta all’isolamento domiciliare, che prosegue ancora oggi. Al suo posto a ‘Detto Fatto’ stanno lavorando Jonathan Kashanian e Carla Gozzi. Lei si è comunque collegata da remoto con i suoi sostituti temporanei e ha confidato in più di una circostanza di essere in buone condizioni di salute. Ma non si è negativizzata. A proposito della trasmissione in onda sulla Rai,state innumerevoli le voci che siaccavallate in queste settimane. Dopo tanto parlare e aver letto indiscrezioni da diverse parti, sembra che la televisione pubblica italiana sia finalmente giunta ad unadefinitiva. A riferire tutto è ...

