L'operazione Superlega rischia di somigliare al golpe in Russia nel 91 (che finì in farsa) (Di martedì 20 aprile 2021) L'operazione Superlega comincia ad assomigliare al golpe in Russia del 1991. Durò qualche giorno in più rispetto allo spazio di un mattino. Il mondo credette al ritorno della terribile Urss, Gorbaciov spodestato, il vice Janeav che prese possesso di radio, tv e anche del telefono. Demetrio Volcic scrisse che rispose lui alla Casa Bianca che chiedeva del presidente. Furono i giorni di Eltsin sul carrarmato col megafono. Di quel tentato golpe – versione russa de "Vogliamo i colonnelli" – resta l'immagine di Gorbaciov che scende dall'aereo con alle spalle Raissa e la nipotina. Di fatto quell'evento segnò la fine della grandeur russa. Ecco. I giorni della Superlega probabilmente segneranno la fine della grandeur del calcio. Di fronte a una crisi di sistema che sta ...

