Klopp: la Superlega non piace al tecnico del Liverpool (Di martedì 20 aprile 2021) La nascita della Superlega sta facendo molto discutere e non ha lasciato indifferenti nemmeno gli allenatori. Tra questi, c’è chi, come Jurgen Klopp, tecnico del Liverpool, uno deisei club aderenti al nuovo progetto, nutreprofondi dubbi sulla neonata manifestazione. Jurgen Klopp e la Superlega: qual’e’ la sua posizione? Il tecnico dei Reds già nel 2019, in una intervista al quotidiano tedesco Kicker, si era detto decisamente contrario alla Superlega dove le grandi squadre giocano semore tra di loro: “Spero che questa Superlega non ci sia mai. Con la Champions League come la abbiamo ora, il calcio ha un grandissimo prodotto anche con l’Europa Legue”. Due anni dopo non ha cambiato idea, anzi, si è dimostrato ancora più netto a ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 20 aprile 2021) La nascita dellasta facendo molto discutere e non ha lasciato indifferenti nemmeno gli allenatori. Tra questi, c’è chi, come Jurgendel, uno deisei club aderenti al nuovo progetto, nutreprofondi dubbi sulla neonata manifestazione. Jurgene la: qual’e’ la sua posizione? Ildei Reds già nel 2019, in una intervista al quotidiano tedesco Kicker, si era detto decisamente contrario alladove le grandi squadre giocano semore tra di loro: “Spero che questanon ci sia mai. Con la Champions League come la abbiamo ora, il calcio ha un grandissimo prodotto anche con l’Europa Legue”. Due anni dopo non ha cambiato idea, anzi, si è dimostrato ancora più netto a ...

Advertising

GoalItalia : Nonostante il 'suo' Liverpool sia uno dei club fondatori, Jürgen Klopp non apprezza l'iniziativa della #Superlega ? - capuanogio : Intanto #Rummenigge sul #CorSera apre a #Klopp, contrario alla #Superlega e in posizione differente rispetto al suo… - annatrieste : Esopo non tifava Napoli. In ogni caso, Klopp allena il Liverpool e la #Superlega gli fa schifo uguale. Pure a lui è… - DPrebenna : @edcguitar Eugenio, è l’ipocrisia che divora il mondo del calcio! Klopp che si dichiara disgustato è artefice di tu… - l_honestly : RT @annatrieste: Esopo non tifava Napoli. In ogni caso, Klopp allena il Liverpool e la #Superlega gli fa schifo uguale. Pure a lui è la vol… -