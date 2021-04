I Santi di Mercoledì 21 Aprile 2021 (Di mercoledì 21 aprile 2021) I Santi DEL GIORNO, 21 Aprileda www.Santiebeati.it Sant’ ANSELMO D’AOSTA Vescovo e dottore della Chiesa – Memoria FacoltativaAosta, 1033 – Canterbury, Inghilterra, 21 Aprile 1109Nasce verso il 1033 ad Aosta da madre piemontese, entrambi nobili e ricchi. Travagliato il rapporto con la famiglia che lo invia da un parente per l’educazione. Sarà solo con i benedettini d’Aosta che Anselmo trova il suo posto: a quindici anni sente il desiderio di farsi monaco. Contrastato dai genitori decide di andarsene: dopo tre anni tra la Borgogna e la Francia centrale, va ad Avranches, in Normandia, dove si trova l’abbazia del Bec con la scuola, fondata nel 1034. Qui conosce il priore Lanfranco di Pa…www.Santiebeati.it/dettaglio/26800 San CORRADO (GIOVANNI EVANGELISTA) BIRNDORFER DA PARZHAM ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 21 aprile 2021) IDEL GIORNO, 21da www.ebeati.it Sant’ ANSELMO D’AOSTA Vescovo e dottore della Chiesa – Memoria FacoltativaAosta, 1033 – Canterbury, Inghilterra, 211109Nasce verso il 1033 ad Aosta da madre piemontese, entrambi nobili e ricchi. Travagliato il rapporto con la famiglia che lo invia da un parente per l’educazione. Sarà solo con i benedettini d’Aosta che Anselmo trova il suo posto: a quindici anni sente il desiderio di farsi monaco. Contrastato dai genitori decide di andarsene: dopo tre anni tra la Borgogna e la Francia centrale, va ad Avranches, in Normandia, dove si trova l’abbazia del Bec con la scuola, fondata nel 1034. Qui conosce il priore Lanfranco di Pa…www.ebeati.it/dettaglio/26800 San CORRADO (GIOVANNI EVANGELISTA) BIRNDORFER DA PARZHAM ...

Ultime Notizie dalla rete : Santi Mercoledì Domani i funerali del 70enne investito sulla provinciale tra Neive e Castagnito Sono stati fissati per domani, mercoledì 21 aprile alle ore 10.30 nella Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo di Neive capoluogo, i funerali di Mario Aimasso, il 70enne che nel pomeriggio di sabato scorso, 18 aprile, ha perso la vita ...

La settimana in tv, dai tesori sommersi di Baia al furto d'arte del secolo ... spaziando dalla Cina al Messico, dall'India alla Spagna (mercoledì 21 alle 20.30). State of Art - ...Il sogno di Nerone (giovedì 22 alle 13.30) e con la serie inedita Sacra Bellezza - Storie di Santi ...

Mercoledì 21 aprile: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo TrevisoToday Sono stati fissati per domani,21 aprile alle ore 10.30 nella Parrocchia deiPietro e Paolo di Neive capoluogo, i funerali di Mario Aimasso, il 70enne che nel pomeriggio di sabato scorso, 18 aprile, ha perso la vita ...... spaziando dalla Cina al Messico, dall'India alla Spagna (21 alle 20.30). State of Art - ...Il sogno di Nerone (giovedì 22 alle 13.30) e con la serie inedita Sacra Bellezza - Storie di...