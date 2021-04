Fondi Covid, una truffa da 100 milioni: coinvolto un imprenditore d'origine calabrese (Di martedì 20 aprile 2021) Ventuno persone sono state arrestate e 40 milioni di euro in beni e valori sono stati sequestrati nell’ambito dell’operazione « Wild banking ». I militari del Comando Provinciale di Milano hanno... Leggi su feedpress.me (Di martedì 20 aprile 2021) Ventuno persone sono state arrestate e 40di euro in beni e valori sono stati sequestrati nell’ambito dell’operazione « Wild banking ». I militari del Comando Provinciale di Milano hanno...

