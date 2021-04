Draghi: "Dobbiamo ristrutturare la sanità, non sappiamo quanto durerà la pandemia" (Di martedì 20 aprile 2021) AGI - Il covid ci ha insegnato che Dobbiamo prepararci al futuro e ristrutturare i nostri sistemi sanitari, anche perché "non sappiamo per quanto tempo durerà questa pandemia o quando ci colpirà la prossima". A parlare è il premier, Mario Draghi, in vista del Global Health Summit del prossimo 21 maggio a Roma. "L'attuale pandemia - spiega il presidente del Consiglio - ci impone di essere meglio preparati per il futuro", perché, nonostante "il coraggio" di medici e infermieri, i nostri piani per la pandemia si sono mostrati "insufficienti. Dobbiamo sostenere la ricerca, rafforzare le catene di approvvigionamento e ristrutturare i sistemi sanitari nazionali. Dobbiamo rafforzare il ... Leggi su agi (Di martedì 20 aprile 2021) AGI - Il covid ci ha insegnato cheprepararci al futuro ei nostri sistemi sanitari, anche perché "nonpertempoquestao quando ci colpirà la prossima". A parlare è il premier, Mario, in vista del Global Health Summit del prossimo 21 maggio a Roma. "L'attuale- spiega il presidente del Consiglio - ci impone di essere meglio preparati per il futuro", perché, nonostante "il coraggio" di medici e infermieri, i nostri piani per lasi sono mostrati "insufficienti.sostenere la ricerca, rafforzare le catene di approvvigionamento ei sistemi sanitari nazionali.rafforzare il ...

