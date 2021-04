Donna muore di cancro dopo l’asportazione di un neo senza accertamenti. Arrestati per omicidio un chirurgo e un “santone” (Di martedì 20 aprile 2021) omicidio volontario con dolo eventuale, violenza sessuale e circonvenzione di incapaci. Sono le accuse con cui sono stati Arrestati dai Carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Genova Paolo Oneda, dirigente medico di chirurgia generale dell’ospedale di Manerbio, e il “santone” Vincenzo Paolo Bendinelli, presidente e guida spirituale del centro olistico Anidra di Bordonasca, in Liguria. L’inchiesta ha preso l’avvio dalla morte all’ospedale San Martino di Genova, nell’ottobre scorso, di una Donna che frequentava il centro: aveva un melanoma plurimetastatico, degenerato a causa dell’asportazione di un neo. L’operazione era stata effettuata un anno prima dal chirurgo all’interno del centro olistico senza sottoporre il tessuto a esame istologico e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 20 aprile 2021)volontario con dolo eventuale, violenza sessuale e circonvenzione di incapaci. Sono le accuse con cui sono statidai Carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Genova Paolo Oneda, dirigente medico di chirurgia generale dell’ospedale di Manerbio, e il “” Vincenzo Paolo Bendinelli, presidente e guida spirituale del centro olistico Anidra di Bordonasca, in Liguria. L’inchiesta ha preso l’avvio dalla morte all’ospedale San Martino di Genova, nell’ottobre scorso, di unache frequentava il centro: aveva un melanoma plurimetastatico, degenerato a causa deldi un neo. L’operazione era stata effettuata un anno prima dalall’interno del centro olisticosottoporre il tessuto a esame istologico e ...

MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Donna muore di cancro dopo l’asportazione di un neo senza accertamenti. Arrestati per omicidio un chirurgo e un “santo… - StefanoDavagni : RT @fattoquotidiano: Donna muore di cancro dopo l’asportazione di un neo senza accertamenti. Arrestati per omicidio un chirurgo e un “santo… - Traidordepueblo : RT @fattoquotidiano: Donna muore di cancro dopo l’asportazione di un neo senza accertamenti. Arrestati per omicidio un chirurgo e un “santo… - fattoquotidiano : Donna muore di cancro dopo l’asportazione di un neo senza accertamenti. Arrestati per omicidio un chirurgo e un “sa… - bizcommunityit : Operano una donna in un agriturismo, lei muore: 2 “santoni” arrestati a Genova -