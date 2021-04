Covid: Ema, 'trombosi anomale in lista effetti collaterali molto rari J&J' (Di martedì 20 aprile 2021) Milano, 20 apr. (Adnkronos Salute) - Nella riunione di oggi, martedì 20 aprile, il comitato di farmacovigilanza Prac dell'Agenzia europea del farmaco Ema "ha concluso che alle informazioni sul prodotto per il vaccino anti-Covid Janssen dovrebbe essere aggiunto un avvertimento su coaguli di sangue insoliti con livelli bassi di piastrine. Il Prac ha anche concluso che questi eventi dovrebbero essere elencati come effetti collaterali molto rari del vaccino". E' quanto segnala l'Ema in una nota. "Gli operatori sanitari e le persone che riceveranno il vaccino" di Johnson & Johnson "devono essere consapevoli della possibilità che si verifichino casi molto rari di coaguli di sangue associati a bassi livelli di piastrine nel sangue entro 3 settimane dalla vaccinazione", ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 20 aprile 2021) Milano, 20 apr. (Adnkronos Salute) - Nella riunione di oggi, martedì 20 aprile, il comitato di farmacovigilanza Prac dell'Agenzia europea del farmaco Ema "ha concluso che alle informazioni sul prodotto per il vaccino anti-Janssen dovrebbe essere aggiunto un avvertimento su coaguli di sangue insoliti con livelli bassi di piastrine. Il Prac ha anche concluso che questi eventi dovrebbero essere elencati comedel vaccino". E' quanto segnala l'Ema in una nota. "Gli operatori sanitari e le persone che riceveranno il vaccino" di Johnson & Johnson "devono essere consapevoli della possibilità che si verifichino casidi coaguli di sangue associati a bassi livelli di piastrine nel sangue entro 3 settimane dalla vaccinazione", ...

