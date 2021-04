Calendario scolastico 2021/22, in Lombardia le lezioni inizieranno il 13 settembre (Di martedì 20 aprile 2021) La Regione Lombardia e l'Ufficio scolastico Regionale stabiliscono l'inizio dell'anno scolastico 2021/22 per il giorno 13 settembre 2021 e la sua conclusione l'8 giugno 2022. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 20 aprile 2021) La Regionee l'UfficioRegionale stabiliscono l'inizio dell'anno/22 per il giorno 13e la sua conclusione l'8 giugno 2022. L'articolo .

Advertising

imaweirdoanimal : @carwashdaughter Io nel mio calendario scolastico ho il 12 giugno - romi_andrio : RT @andreaganduglia: Cose NON fatte sulla #scuole, recap: test settimanali, tracciamento prioritario, ingressi scaglionati, modifica calend… - ngiocoli : RT @andreaganduglia: Cose NON fatte sulla #scuole, recap: test settimanali, tracciamento prioritario, ingressi scaglionati, modifica calend… - GiulioGrossi : RT @andreaganduglia: Cose NON fatte sulla #scuole, recap: test settimanali, tracciamento prioritario, ingressi scaglionati, modifica calend… - stormi1904 : RT @andreaganduglia: Cose NON fatte sulla #scuole, recap: test settimanali, tracciamento prioritario, ingressi scaglionati, modifica calend… -