Calciomercato Palermo, Lucca al centro dei riflettori: Sassuolo e Udinese sondano il club rosa. Stand by Genoa, Parma e Verona sul bomber. I dettagli (Di martedì 20 aprile 2021) tps titlePianeta Lucca/tps titledi Leandro FicarraL'eco della sua assenza rimbomba ben oltre i confini del rettangolo verde.Presente e futuro di Lorenzo Lucca, bomber classe 2000 nativo di Moncalieri, catalizzano in queste settimane l'attenzione di media e addetti ai lavori in casa rosanero e non solo.Terminale offensivo dall'imponente statura e rimarchevole prestanza atletica, il gigante buono ha impattato con straordinaria personalità la sua prima stagione nel calcio professionistico. Tredici gol realizzati ad impreziosire una parabola evolutiva trasversale, cadenzata da progressi costanti sotto il profilo tecnico, tattico e mentale. Vena realizzativa, vis agoinistica, la giusta dose di sana cattiveria calcistica in sede di finalizzazione.Un repertorio di segnature di pregevole fattura, eterogeneo e variegato per ...

