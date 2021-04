ATP Belgrado 2021 | Gianluca Mager | impresa serba Battuto Laslo Djere con una gran prova

(Di martedì 20 aprile 2021)si regala, al primo turno del torneo ATP 250 di, una delle più belle vittorie della carriera. Sconfitto in due set il numero 9 del seeding, padrone di casa e osso duro sulla terra rossa, con un brillante 6-4 6-3 in poco più di un’ora e mezza. Per lui ora, al secondo turno, uno tra l’argentino Francisco Cerundolo, passato dalle qualificazioni, e l’australiano Alexei Popyrin. Al momento questo risultato permette al sanremese di salire virtualmente al numero 92 delle classifiche mondiali, e soprattutto fa sì che lunedì sarà comunque con i piedi ben dentro i primi 100 del mondo. Si comincia subito con un game molto duro, da 14 punti, conche cerca di utilizzare più di una volta le palle corte, ma contro il rovescio diriesce ...

Il programma, gli orari e l' ordine di gioco dei match del torneodi2021 validi per il secondo turno del tabellone principale della rassegna serba sulla terra rossa. Due le sfide maggiormente interessanti: alle ore 14.30 in campo Novak Djokovic contro ...Novak Djokovic sfida Soonwoo Kwon al secondo turno dell'250 di2021 . Il numero uno del mondo esordirà nel torneo casalingo contro il coreano Kwon. Per il serbo si tratta del ritorno in campo dopo la prematura sconfitta in quel di Montecarlo ...Al secondo turno Musetti dovrà vedersela con un altro Next Gen, il canadese Felix Auger-Aliassime, 20enne di Montreal, n.20 ATP e decima testa di serie. Esordio più che convincente per Lorenzo Musetti ...Gianluca Mager si regala, al primo turno del torneo ATP 250 di Belgrado, una delle più belle vittorie della carriera. Sconfitto in due set il numero 9 del seeding, padrone di casa e osso duro sulla te ...