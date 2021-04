ATP Barcellona 2021 | avanti Sinner e Musetti Bene Bautista Agut | Goffin e Shapovalov Eliminati Khachanov | Alcaraz e Lopez

Leggi su oasport

(Di martedì 20 aprile 2021) Si è appena conclusa la seconda intensissima giornata dell’ATP 500 di. Bilancio estremamente positivo per l’Italia che ha visto trionfare sia Jannikche Lorenzo. L’altoatesino si è imposto 6-3 6-2 contro il bielorusso Egor Gerasimov staccando così il pass per gli ottavi di finale. Una partita estremamente convincente quella del numeri 19 del mondo che al prossimo turno incontrerà per la terza volta l’iberico Roberto. Il tennista toscano, invece, ha battuto l’esperto Felicianocol punteggio di 6-4 6-3, conquistando agevolmente l’accesso al secondo turno dove si troverà di fronte la testa di serie numero 10 del seeding, il giovane canadese Felix Auger-Aliassime. Ottima prova per Frances Tiafoe che ha superato in due set (6-4 7-6) il ...