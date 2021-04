A Villa d’Adda, per tutta l’Isola, da settembre un nuovo nido (Di martedì 20 aprile 2021) Da settembre 2021 l’Istituto Sacro Cuore di Villa d’Adda apre le porte ai bambini da 0 a 3 anni. Un nuovo servizio nido in risposta dei bisogni delle famiglie dell’Isola Bergamasca offerto da una realtà educativa che sta al loro fianco dal 1901. Forte di una tradizione solida e di eccellenza convogliata da molti anni nella Fondazione Opera Sant’Alessandro, espressione della Diocesi di Bergamo, l’Istituto Sacro Cuore di Villa d’Adda a questo punto è in grado di accogliere bambini da 0 a 14 anni con un percorso educativo integrato e organico, capace di favorire l’instaurarsi di relazioni significative lungo l’età evolutiva. “In questi giorni stiamo presentando agli enti del territorio la nuova struttura che potrà ospitare fino a 20 bambini, con ... Leggi su bergamonews (Di martedì 20 aprile 2021) Da2021 l’Istituto Sacro Cuore diapre le porte ai bambini da 0 a 3 anni. Unservizioin risposta dei bisogni delle famiglie delBergamasca offerto da una realtà educativa che sta al loro fianco dal 1901. Forte di una tradizione solida e di eccellenza convogliata da molti anni nella Fondazione Opera Sant’Alessandro, espressione della Diocesi di Bergamo, l’Istituto Sacro Cuore dia questo punto è in grado di accogliere bambini da 0 a 14 anni con un percorso educativo integrato e organico, capace di favorire l’instaurarsi di relazioni significative lungo l’età evolutiva. “In questi giorni stiamo presentando agli enti del territorio la nuova struttura che potrà ospitare fino a 20 bambini, con ...

Advertising

teresacapitanio : Infiltrazioni d’acqua nella galleria Parscera: stop al traffico per 4 giorni a Villa d’Adda - CoopMatch : RT @CoopMatch: Bergamo: Educatore ADH - Bergamo e Villa D'Adda - pratoverdetoro : Arrivate a casa! La consegna di un'intera flotta Toro è arrivata a Villa Paradiso Golf Club (Cornate D'Adda - MB).… - CoopMatch : RT @CoopMatch: Bergamo: Educatore AES - Calusco D'Adda e Villa D'Adda - provinciaBg : ? SP 169 variante Villa d'Adda Per indagini preliminari alla messa in sicurezza della galleria Parscera, chiusura a… -

Ultime Notizie dalla rete : Villa d’Adda Infiltrazioni d'acqua nella galleria Parscera: stop al traffico per 4 giorni a Villa d'Adda L'Eco di Bergamo