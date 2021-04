Zaki, il governo: via alle verifiche per conferirgli la cittadinanza (Di lunedì 19 aprile 2021) Il governo 'comincerà oggi stesso a verificare le condizioni per il riconoscimento della cittadinanza italiana a Patrick Zaki', in seguito all'ordine del giorno approvato in questo senso dal ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 19 aprile 2021) Il'comincerà oggi stesso a verificare le condizioni per il riconoscimento dellaitaliana a Patrick', in seguito all'ordine del giorno approvato in questo senso dal ...

Advertising

chetempochefa : 'il Senato ha approvato il provvedimento per chiedere al Governo di conferire la cittadinanza italiana a Patrick Za… - bendellavedova : Il governo darà seguito all'impegno preso in Parlamento con un ordine del giorno approvato a larghissima maggioranz… - Open_gol : Il governo si muove sulla cittadinanza italiana a Patrick Zaki - louisfornellist : RT @Agenzia_Ansa: Il governo comincerà oggi stesso a verificare le condizioni per il riconoscimento della cittadinanza italiana a Patrick Z… - fisco24_info : 'Da oggi verifiche del Governo per dare la cittadinanza a Zaki': Ad assicurarlo è il sottosegretario agli Esteri Be… -