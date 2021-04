Vi aveva fatto ridere in LOL? Allora non perdetelo nella serie in cui racconta i suoi esilaranti inizi di carriera (Di lunedì 19 aprile 2021) Il cast della sitcom “Before Pintus”. Dopo il successo travolgente di LOL: Chi ride è fuori, su Prime Video è disponibile da oggi Before Pintus, sitcom dove il mattatore assoluto è proprio lui, Angelo Pintus, uno dei volti più amati del recentissimo comedy show. Negli 8 episodi della serie, diretta da Roberto Cenci, scopriamo chi era e come viveva il comico triestino prima di diventare famoso. Peripezie in parte romanzate ma che pescano comunque dalla memoria personale di Pintus per creare un irresistibile ibrido fra cult della serialità comica americana (come Seinfeld) e il ritmo scatenato della comedy contemporanea. Fra palco e realtà, Before Pintus costruisce così con originalità una sitcom innovativa, raccontando, sulla scia di show cult come Louie, la vita di un comico a partire da un monologo iniziale che ... Leggi su iodonna (Di lunedì 19 aprile 2021) Il cast della sitcom “Before Pintus”. Dopo il successo travolgente di: Chi ride è fuori, su Prime Video è disponibile da oggi Before Pintus, sitcom dove il mattatore assoluto è proprio lui, Angelo Pintus, uno dei volti più amati del recentissimo comedy show. Negli 8 episodi della, diretta da Roberto Cenci, scopriamo chi era e come viveva il comico triestino prima di diventare famoso. Peripezie in parte romanzate ma che pescano comunque dalla memoria personale di Pintus per creare un irresistibile ibrido fra cult della serialità comica americana (come Seinfeld) e il ritmo scatenato della comedy contemporanea. Fra palco e realtà, Before Pintus costruisce così con originalità una sitcom innovativa,ndo, sulla scia di show cult come Louie, la vita di un comico a partire da un monologoale che ...

Advertising

borghi_claudio : Carino vedere in televisione #Speranza che parla di #riaperture quando solo ieri in Parlamento aveva detto che non… - Sem11149369 : @prelemi16 Io non vedo nulla di male nell’ospitata di Leo, per mano a suo padre e con la nonna dietro le quinte!! L… - gorgo147 : RT @ShOwmeHOw2play: Il calcio è morto! Aveva appena fatto il vaccino. - Patry_P_ : Al TG:'Impennata di vaccini Astra Zeneca nel week end grazie agli open day. Intanto una donna è stata ricoverata pe… - Ch00SEL0UV : @okstrunz bene bene, a parte le ultime due ore di matematica che è sempre qualcosa di impossibile, ci ha pure messo… -